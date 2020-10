Outubro Rosa: Apresentadora do Globo Esporte fala sobre decisão de fazer programa sem peruca

Apresentadora do ‘Globo Esporte’ no Rio Grande do Sul, Alice Bastos contou em entrevista ao ‘Uol Esporte’ sobre a decisão de fazer, sem peruca, o programa de lançamento da série ‘Vitórias’, que aborda o ‘Outubro Rosa’ e a prevenção ao câncer de mama. A jornalista está em tratamento contra a doença.

– Eu já não estava mais usando a peruca fora da TV. Aí veio a decisão de que, no dia do lançamento da série, eu faria o GE sem a peruca. Eu fiquei obviamente insegura, mas desde o início eu entendi que eu poderia usar a minha imagem e a influência que eu tenho entrando todos os dias nas casas das pessoas positivamente. E desde que eu fiz isso, eu recebi muitos retornos positivos, no sentido de fortalecer e encorajar a autoestima das mulheres – revelou.

A apresentadora falou ainda da série ‘Vitórias’, que entrevista mulheres com câncer de mama e fala da importância do esporte a vida dela.

– Conhecemos histórias lindas de mulheres inspiradoras. Atletas amadoras, atletas profissionais, mães de atletas… Foram realmente bonitas as trocas que tivemos… Foi um processo de muita identificação, e muitas vezes eu me emocionei ouvindo as personagens. Valorizei ainda mais essas trocas – disse.