Overcooked 2: nova atualização grátis traz o Moon Harvest Festival

A Team 17 não deixou a desejar no conteúdo gratuito do seu sucesso Overcooked 2, dando aos jogadores várias fases divertidas desde que o game foi lançado. Dessa vez, os jogadores podem se divertir com a nova DLC chamada de Harvest Moon Festival.

Como já é comum nas atualizações gratuitas do game de cozinha, algumas novas fases foram adicionadas, além de alguns pratos diferentes que podem ser criados pelos jogadores solo, em dupla ou até 4 pessoas.

Não é a primeira vez que a China é usada como inspiração para as cozinhas mas, no novo patch, os cenários são ligeiramente diferentes e as cozinhas têm novos desafios, como uma espécie de “vitória-régia” que some por um tempo depois que você passa por ela.

O destaque também vai para os bolos lunares que variam entre sabores de frutas, uma sobremesa chinesa comida durante o Festival. Assista ao trailer da nova atualização:

Tanto essa atualização, como as demais gratuitas estarão inclusas no próximo game da Team 17, o Overcooked: All You Can Eat, que chegará à nova geração com o primeiro jogo completamente refeito com as novas mecânicas e o segundo jogo da franquia com todo o conteúdo depois do lançamento.

Overcooked: All You Can Eat ainda não possui uma data de lançamento oficial, mas chegará ao PS5 e Xbox Series X.