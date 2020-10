Pablo, destaque da base, assina contrato profissional com o São Paulo

O dia foi especial para o jovem Pablo, volante do elenco sub-20 do São Paulo. Em alta na base e ganhando cada vez mais espaço no clube do Morumbi, o garoto ganhou o reconhecimento da diretoria do Tricolor e assinou seu primeiro contrato profissional, válido por três temporadas.

– Muito feliz por essa conquista na minha carreira. Agradeço a todos que me ajudaram até aqui, minha família, a 4ComM (empresa de agenciamento de carreira). Agradeço ao São Paulo também por apostar em mim todos esses anos e espero continuar retribuindo esse investimento em campo – festejou o jovem jogador.

Apelidado de Luganinho nas redes sociais por Lucas Moura e Antony, Pablo vem sendo observado pelo técnico Fernando Diniz no CT da Barra Funda. O meio-campista já fez alguns treinos com os profissionais e, aos poucos, vai conquistando seu espaço.

Natural de Brazópolis, cidade de Minas Gerais com pouco mais de 14 mil habitantes, Pablo tem se destacado também por seus gols. Em 2017, quando jogava na categoria sub-15, o jogador marcou seis gols na campanha do Paulistão. Na última temporada, pelo sub-17, marcou gol na final que garantiu o título estadual aos garotos de Cotia.