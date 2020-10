Packers vai na busca pelo quarto triunfo seguido na temporada contra os Falcons; onde ver e aposta

O Green Bay Packers recebe o Atlanta Falcons, às 21h50, no Lambeau Field, na segunda partida da segunda-feira (5), fechando a semana 4 da NFL. Por conta dos testes positivos da COVID-19 em alguns jogadores, o confronto entre Kansas City Chiefs e New England Patriots, originalmente marcado para o domingo (4), teve que ser reagendado para a segunda e abrirá os jogos do dia.

Elixir da forma técnica

Os Packers estão embalados pelo retrospecto de três vitórias consecutivas e ocupam a primeira posição na NFC North. Liderados por um Aaron Rodgers que, como o vinho, parece não deixar passar o ápice de sua forma técnica, já passou para nove touchdowns, não sofreu nenhuma interceptação na temporada e possui o rating médio de 121.1 até aqui. O problema é que Rodgers irá para a partida contra os Falcons sem saber se contará com Davante Adams, seu principal alvo entre o corpo de recebedores, mas que, na semana passada, não pôde participar de treinamentos mais intensos por causa de uma lesão no tendão. Além dele, o outro alvo preferido do QB, Allen Lazard, que precisou passar por uma cirurgia no músculos da região do abdômen e deverá ser ausência certa por, no mínimo, um mês.

Para apagar o passado

Já o Atlanta Falcons vai para a partida pressionado em busca da primeira vitória na temporada. O retrospecto de três derrotas seguidas poderia ser diferente caso a equipe não tivesse sucumbido à duas viradas no último quarto contra Dallas Cowboys e Chicago Bears. Resultados esses que ajudam a consolidar os rumores de que o técnico da equipe, Dan Quinn, corre risco de demissão se as séries de derrotas continuem se acumulando. Assim como os Packers, o quarterback Matt Ryan não sabe se o principal recebedor da equipe, Julio Jones, estará em campo, logo mais. Jones fez apenas treinos limitados em decorrência de, coincidentemente, problema no tendão.

Aposta

O Green Bay Packers detém 68.5% de favoritismo para vencer a partida, segundo o Football Power Index, da ESPN.

Ficha do Jogo

Green Bay Packers x Atlanta Falcons

Semana 4 da NFL

Data: Segunda-feira (5), 21h50

Local: Lambeau Field, Green Bay, Winsconsin

Onde ver: ESPN e Game Pass da NFL