Pai de primeira viagem, Zé Felipe pergunta quantos filhos Virginia Fonseca ‘aguenta’ · .

Bastante animado com a notícia de que será pai pela primeira vez, o cantor Zé Felipe confessou que gostaria de ter quantos filhos sua namorada, Virgínia Fonseca, “aguentar”. Em uma sequência de vídeos publicados no Instagram, o sertanejo respondeu à pergunta de um seguidor sobre a quantidade de herdeiros que planeja ter: “Quantos ela aguentar”, disse.

Na sequência, ao virar a câmera do celular na direção de Virgínia, Zé Felipe faz o mesmo questionamento à namorada. “Aguenta quantos?”, questionou ele. Sem mostrar incômodo com a pergunta, a moça contou o seu limite. “Dois [filhos], no máximo três”.

No mesmo bate-papo, o cantor ainda revelou que irá realizar um sonho ao se tornar pai aos 22 anos. Segundo o sertanejo, essa sempre foi a sua vontade para poder aproveitar a vida com os filhos sem que a diferença de idade atrapalhasse.

Questionado sobre o nome da criança, o pai de primeira viagem confessou que a escolha dependerá do sexo do bebê. “Se for menino, eu escolho. Se for menina, a Virgínia escolhe”.

O casal descobriu que teria um filho no início de outubro. Em seu canal no YouTube, Virgínia relatou que a gravidez não era algo programado para o momento. Com 21 anos, ela disse que se tornar mãe só estava em seus planos a partir de 2022. Os dois estão juntos a cerca de três meses.

Confira as respostas do sertanejo no vídeo abaixo:

Acusação de engravidar por dinheiro

O anúncio de que estava esperando um filho de Zé Felipe gerou uma série de rumores incômodos para Virgínia. Segundo o jornalista Erlan Bastos, a influencer teria assinado um contrato de R$ 500 mil para engravidar do sertanejo.

Em uma série de postagens nas redes sociais, a loira negou a acusação e se mostrou indignada. Ela recebeu o apoio de muitos fãs em sua defesa. Logo depois, Zé Felipe também usou suas redes sociais para criticar o jornalista e disse que o procuraria pessoalmente para tirar essa história a limpo.

Veja abaixo a publicação em que Zé Felipe anuncia a gravidez de Virgínia: