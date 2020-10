Pai de Totti morre de Covid-19 e Roma faz homenagem nas redes

O pai do ex-meia Francesco Totti, um dos maiores ídolos da Roma, morreu na manhã desta segunda-feira, em decorrência do Covid-19. Enzo Totti, de 76 anos, estava internado na capital italiana e não resistiu.

De acordo com o jornal La Gazzetta Dello Sport, Enzo foi uma das grandes referências de Totti e grande incentivador da carreira do craque.

A Roma não deixou o fato passar em branco e lamentou o falecimento do pai do ex-jogador. Nos comentários dezenas de torcedores do clube repetiram o gesto desejaram forças para o ex-jogador e a família

Ciao Enzo ❤️ Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia @Totti #ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) October 12, 2020

– Tchau, Enzo. Nosso abraço vai para Fiorella, Francesco, Riccardo e toda a família – publicou o clube.