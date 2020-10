Palavras-chave: Saiba o que são e como encontrá-las no texto

Volta e meia nos deparamos com a necessidade de identificar as palavras-chave de um texto, seja ele um artigo científico ou um simples enunciado de uma questão. No entanto, alguns estudantes ainda se sentem inseguros quando precisam definir as palavras-chave em um abstract, por exemplo.

Apesar de ser uma ferramenta para ajudar os estudos e direcionar a leitura, pode causar dúvida em uma parcela de estudantes. No entanto, isso é simples de resolver apenas compreendendo do que se trata uma palavra-chave e qual é o objetivo de identificá-la em um texto.

O que é uma palavra-chave?

Uma palavra-chave é um termo que resume a ideia central de um texto, ou seja, abarca em sua significação os temas principais de um texto. As palavras-chave são de grande valia para identificar o assunto. Nesse sentido, são imprescindíveis como referências para pesquisas, por exemplo.

Nas pesquisas, seja no Google ou em outras fontes, esses termos ajudam a filtrar resultados e a oferecer o conteúdo que mais condiz com a busca. Além disso, as palavras-chave são ferramentas de estratégia em marketing de conteúdo. Assim, são importantes entre as técnicas de SEO, por exemplo.

As palavras-chave também são uma ótima opção para a pesquisa e para os estudos em materiais impressos, pois o estudante pode recorrer a técnicas de leitura empregando a busca pelas palavras-chave. Confira algumas técnicas aqui.

Como identificar no texto?

Você Pode Gostar Também:

No campo acadêmico sobra muito pouco tempo para leituras que não são extremamente necessárias ou de textos que não tratem exatamente sobre o assunto que estamos estudando. Por meio das palavras-chave, o estudante pode identificar se o texto é ou não fundamental para o seu estudo ou trabalho.

Muitos artigos acadêmicos já trazem uma pequena lista de palavras de identificam as ideias centrais do texto. No entanto, em outros casos é preciso procurar por esses termos no próprio texto.

Para isso, o fundamental é buscar o assunto principal no texto. Em uma leitura rápida, busque compreender qual é o tema geral e qual é o assunto específico. A partir disso, você poderá identificar no texto os termos que sintetizem esses assuntos e assim você saberá quais são as palavras-chave do texto.

Nesse sentido, para identificá-las é preciso compreender o texto e essa compreensão só é possível em uma leitura ativa. Então, durante a leitura faça algumas perguntas ao texto como “o que é?”, “como funciona?” e “para quê serve?”, por exemplo, e busque as respostas.

E aí? Gostou do texto? Então deixe o seu comentário!

Clique aqui para ver mais dicas.

Leia também Mentoria Estudantil: Saiba o que é e quais são as suas vantagens.