Palmeiras acerta venda de Bruno Henrique ao Al-Ittihad

O Palmeiras acertou a venda do meio-campista Bruno Henrique ao Al-Ittihad, dos Emirados Árabes, time comandado por Fábio Carille. Por valores ainda mantidos em sigilo pelas partes, a negociação será em definitivo e Bruno deixará o Verdão após quatro anos.

O avanço das negociações ocorreu na noite desta sexta-feira (9), conforme publicou o GE e confirmou o LANCE!/NOSSO PALESTRA. Com todo o acordo definido, o atleta já foi liberado da concentração da equipe e não vestirá mais a camisa do Palmeiras.

Envolvidos no negócio informaram ao L!/NP que Bruno e Palmeiras concordaram com o modelo proposto e que a saída foi costurada de forma positiva para ambos. Apesar do ‘elenco curto’, como protestou Vanderlei, o alívio nas contas do Palmeiras foi preponderante.

Bruno havia renovado seu contrato com o Palmeiras em 2019, após incessante assédio do futebol chinês, que chegou a propor o pagamentos dos 6 milhões de euros (38 milhões de reais), valor da multa rescisória do jogador.

Desta vez, no entanto, o negócio está definido e Bruno se mudará para o exterior. Restam questões burocráticas de contrato e exames – o que não deve influenciar no que já está definido. Bruno Henrique chegou ao Palmeiras em 2017 e tem 175 jogos e 28 gols pelo Verdão.