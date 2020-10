Palmeiras atropela Corinthians pelo Brasileiro Sub-20; São Paulo fica no empate com o Fla

Nesta quinta-feira, o clássico entre Corinthians e Palmeiras fechou a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Em duelo disputado em pleno Parque São Jorge, o Verdão não tomou conhecimento do rival e conquistou boa vitória por 3 a 0.

O Derby foi de muita movimentação desde os minutos iniciais na zona leste paulistana. As duas equipes tiveram boas oportunidades para abrir o placar, mas quem comemorou primeiro foram os visitantes. Em grande estilo, Vitinho interceptou a saída de bola do Corinthians e emendou um belo chute de fora da área para colocar o Palmeiras na frente aos 41 minutos.

O Verdão desceu para o vestiário em vantagem e precisou de apenas cinco minutos para ampliar o marcador. Robinho invadiu a área e foi derrubado por Daniel Marcos, e a arbitragem assinalou pênalti. O centroavante Gabriel Silva foi para a cobrança e deslocou o goleiro para anotar o segundo da equipe.

Como resposta, o Corinthians carimbou o travessão logo no primeiro lance após o gol sofrido, mas depois disso a equipe alvinegra não conseguiu criar mais grandes oportunidades. Bem no jogo, o Palmeiras matou a partida com Aníbal anotando o terceiro, ao aproveitar a falha do goleiro Matheus Donelli, aos 22 minutos.

Com o resultado, o Palmeiras sobe para a sexta colocação e agora soma seis pontos. Por outro lado, o Corinthians cai para o 12º lugar e estaciona nos quatro conquistados até aqui.

Empate sem gols em Cotia

Mais cedo, o São Paulo recebeu o Flamengo no CT de Cotia em confronto de muito equilíbrio. Apesar de boas chances para os dois lados no decorrer da partidas, as equipes não balançaram as redes e ficaram apenas no empate em 0 a 0.

Com o resultado, o Tricolor se mantém invicto, mas cai para a segunda colocação com sete pontos e perde a liderança para o Sport, que chegou aos 9. Já o Flamengo, que começou a competição com duas derrotas, somou seu primeiro ponto e aparece apenas na 18ª colocação.

Confira os resultados dos jogos desta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro Sub-20:

América-MG 0 x 1 Sport

Vasco 1 x 1 Atlético-MG

São Paulo 0 x 0 Flamengo

Corinthians 0 x 3 Palmeiras