O Palmeiras superou o Vitória neste domingo pelo placar de 2 a 0, pela 4º rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20.

No Allianz Parque, o Verdão se impôs durante a partida toda, mas esbarrou na forte defesa do Rubro-Negro no primeiro tempo.

Na etapa final, o time voltou com tudo e abriu o placar logo no primeiro minuto, com Aníbal. Aos 12, Pedro Acácio ampliou e deu números finais ao duelo.