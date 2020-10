Palmeiras descarta reforços para lateral-esquerda e zaga e apostará em promessas da base

Nos últimos dias, o Palmeiras negociou o lateral-esquerdo Diogo Barbosa com o Grêmio e o zagueiro Vitor Hugo com o Trabzonspor, da Turquia. Segundo apurou a ESPN, porém, a equipe alviverde não irá contratar reposições para estas posições.

De acordo com apuração da reportagem, a equipe palestrina apostará em mais jovens das categorias de base, descartando investimentos em reforços para a ala esquerda e a defesa.

Na lateral, que ficará desfalcada nos próximos dias com a viagem de Matías Viña para representar a seleção do Uruguai, o técnico Vanderlei Luxemburgo aposta em Lucas Esteves, de 20 anos.

O jovem atleta está integrado ao elenco profissional desde o início do ano, mas ainda não fez sua estreia pelo time adulto.

Atualmente, ele está em fase final de recuperação de lesão na coxa, e a expectativa é que seja utilizado nas próximas partidas do Alviverde pelo Campeonato Brasileiro.

Lucas Esteves durante treino do Palmeiras, na Academia de Futebol Cesar Greco/Ag Palmeiras

Já para a zaga, que conta atualmente com Felipe Melo, Gustavo Gómez, Luan e Emerso Santos como principais nomes, a expectativa também está no uso de dois pratas-da-casa.

O principal deles é Henri, de 18 anos, que é considerado uma das maiores promessas palestrinas e fez parte da conquista do último Mundial sub-17 com a seleção brasileira (ao lado de Gabriel Veron).

Henri, no entanto, está se recuperando de cirurgia no menisco realizada no início de setembro, e ainda não tem data para o retorno aos treinos.

O outro nome é Renan, também de 18 anos, outro que está integrado ao elenco adulto e até ficou no banco na recente goleada por 5 a 0 sobre o Bolívar, pela Conmebol Libertadores.

Assim como Henri, ele soma passagens pelas seleções de base e é visto como extremamente promissor nos bastidores alviverdes.

Vale lembrar que o Verdão já tem Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Veron e Wesley, todos da base, em constante utilização por Luxemburgo na temporada.