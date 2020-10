Palmeiras é escalado com Veiga e Lucas Lima, mas sem Luiz Adriano; São Paulo tem Brenner e Luciano no ataque

Palmeiras e São Paulo estão escalados para o clássico deste sábado, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

No Verdão, o técnico Vanderlei Luxemburgo mexeu na equipe que perdeu para o Botafogo, na última quarta-feira.

Sem Bruno Henrique, negociado com o Al-Ittihad, o treinador optou por colocar Lucas Lima armando o jogo ao lado de Raphael Veiga.

Além disso, Esteves foi confirmado na ala esquerda, enquanto Luiz Adriano começa no banco de reservas.

Com isso, a equipe será: Jaílson: Marcos Rocha, Felipe Melo, Luan e Esteves; Patrick de Paula, Zé Rafael, Raphael Veiga e Lucas Lima; Wesley e Willian.

