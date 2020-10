Palmeiras e Miguel Ángel Ramírez conversam, clube encaminha oferta, mas tem carrasco Schelotto como ‘plano B’

O Palmeiras está caminhando na negociação para ter o técnico Miguel Ángel Ramírez. O ESPN.com.br apurou com fontes ligadas ao clube paulista que as conversas entre as duas partes aconteceram nos últimos dias, houve uma sinalização positiva por parte do treinador espanhol, e agora o Palmeiras prepara uma primeira oferta ao comandante.

2 Relacionado

A reportagem trouxe na última sexta-feira que o treinador gostaria de permanecer no Independiente Del Valle até o final de 2020, mas que gostaria de ouvir propostas de fora a partir de 2021.

Outro fator que atrapalha uma negociação é o tempo de contrato: Miguel Ángel só viria ao Brasil para fazer um trabalho de médio a longo prazo, algo que não é costumeiro de acontecer no futebol brasileiro.

Scolari e Guillermo Barros Schelotto antes de jogo entre Boca e Palmeiras, em outubro de 2018, em La Bombonera ALEJANDRO PAGNI/AFP/Getty Images

Neste momento, Miguel Ángel é a primeira opção da diretoria palmeirense. Porém, o clube paulista trabalha também com a possibilidade de contar com Guillermo Barros Schelotto.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

O treinador, que não vive bom momento no LA Galaxy, na MLS, foi oferecido pelo empresário à cúpula alviverde, que vê com bons olhos uma possível negociação com o argentino.

Schelotto levou o Boca Juniors à final da Conmebol Libertadores de 2018 e eliminou o Palmeiras justamente na fase semifinal. Na Bombonera, os argentinos venceram por 2 a 0, e seguraram um empate em 2 a 2, no Allianz Parque.

Schelotto também foi um dos carrascos do Palmeiras em campo com a camisa do Boca Juniors. O habilidoso meia foi um dos responsáveis pela perda da final da Libertadores do Palmeiras, em 2000, quando os argentinos venceram a competição nos pênaltis, no Morumbi.