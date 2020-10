Palmeiras envia documentos e oficializará venda de Bruno Henrique nesta segunda

Pendente ainda por conta de questões burocráticas, a venda do meio-campista Bruno Henrique ao Al-Ittihad deve ser finalizada nesta segunda-feira pelo Palmeiras. A reportagem do ESPN.com.br acompanha de perto o processo de venda por parte do Alviverde. Os documentos vindos da Arábia Saudita ainda estavam pendentes, mas estão com o departamento jurídico do clube, que finaliza os detalhes.

O Palmeiras deve oficializar a venda do atleta ainda nesta segunda-feira, no mais tardar na terça-feira (13 de outubro). O ESPN.com.br apurou no último final de semana os detalhes da venda do atleta para a equipe comandada por Fabio Carille.

Entre os valores de venda e as variáveis de contrato, o Verdão deve embolsar algo em torno de R$ 30 milhões, isso caso Bruno Henrique atinja algumas metas estabelecidas em contrato. Com 30 anos, o meio-campista deixa o Palmeiras com o título de campeão brasileiro em 2018 e do Campeonato Paulista, disputado em 2020.

A procura dos árabes por Bruno Henrique acontece há mais um mês, e o Verdão optou pelo sigilo total na negociação, uma vez que o atleta alviverde era o “plano B” do Al-Ittihad, que queria mesmo a contratação de Edenílson, do Internacional. Porém, com as negativas do Colorado, coube aos sauditas procurarem uma outra opção, chegando assim a Bruno Henrique, nome indicado também por Fábio Carille, ex-técnico do Corinthians e que comanda a equipe da Arábia Saudita.

O Palmeiras travou uma longa negociação nos bastidores e não aceitou de pronto a primeira oferta realizada pelos estrangeiros. Porém, o Verdão não dificultou as conversas, uma vez que tem interesse em vender o atleta, que teve uma queda brusca de rendimento em campo e passou a ser questionado por boa parte da torcida.

O ESPN.com.br apurou que o Alviverde pensa em renovar o elenco e por isso tem negociado com facilidade nomes mais experientes do elenco, como o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o zagueiro Vítor Hugo e agora o volante.