Palmeiras falha em primeiro teste sem selecionáveis

O Palmeiras enfrentou o Botafogo nesta quarta-feira (7), no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão 2020. Sem as presenças dos selecionáveis Weverton, Gustavo Gómez, Matías Viña e Gabriel Menino, o Verdão fez uma partida ruim e acabou derrotado por 2 a 1.

Após perder a chance de encurtar a distância para o líder (Atlético Mineiro, derrotado pelo Fortaleza), o Palmeiras tem pela frente dois jogos seguidos no Allianz Parque: São Paulo, no sábado (10) e Coritiba, no dia 14. Em ambos os compromissos, os quatro atletas convocados ainda serão desfalques. Considerando somente as partidas como mandante, o Verdão ocupa apenas a 13ª colocação na tabela.

Diante do Botafogo, Jailson entrou na vaga de Weverton, enquanto Luan fez a dupla de zaga com Felipe Melo no lugar de Gustavo Gómez e Mayke, lateral-direito de origem, acabou improvisado na posição de Viña na esquerda. No segundo tempo, Gustavo Scarpa também atuou na lateral. Por fim, no meio de campo, Bruno Henrique tentou suprir a ausência de Gabriel Menino.

Sem padrão de jogo e intensidade, o Palmeiras viu o adversário marcar dois gols em falhas de sua improvisada linha defensiva. O Verdão ainda chegou perto de empatar, mas acabou derrotado e viu a sequência de 20 jogos de invencibilidade na temporada cair para um Botafogo que não vencia há 10 rodadas e ocupava a vice-lanterna do Brasileirão.

Assista aos melhores momentos de Botafogo 2×1 Palmeiras