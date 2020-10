Palmeiras finaliza 13ª rodada do Brasileirão invicto de forma inédita

Com a vitória sobre o Ceará por 2 a 1 no último sábado (03), no Allianz Parque, o Palmeiras completou, de forma inédita, a 13ª rodada do Brasileirão na era dos pontos corridos com 20 clubes (desde 2006) sem saber o que é ser derrotado.

Apesar de caminhar para a 14ª rodada, o Verdão possui um jogo a menos do que a maioria dos demais times, uma vez que o duelo contra o Vasco, em casa, na primeira rodada do campeonato, precisou ser adiado por conta das finais do Paulistão. Ainda não há data prevista para a realização deste confronto.

Além dos 12 compromissos pelo Brasileirão, o Palmeiras chegou a 20 jogos de invencibilidade na temporada – a segunda maior marca do clube no século, somente atrás das 22 partidas entre o fim de 2011 e o início de 2012.

Em 2019, o Alviverde foi conhecer a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro justamente contra o Ceará, mas na 11ª rodada. Então líder do torneio, a equipe de Luiz Felipe Scolari viu cair uma invencibilidade de 33 jogos (considerando apenas o Brasileirão) – a maior sequência da história do clube na competição. Aquela partida também marcou a estreia do volante Ramires.

A marca do Palmeiras de invencibilidade nos 12 primeiros jogos já é a terceira maior da história do Brasileirão na era dos pontos corridos, ficando somente atrás do Flamengo de 2011 que, também comandado por Vanderlei Luxemburgo, foi perder seu primeiro jogo na 16ª rodada; e do Corinthians de 2017 que foi derrotado somente na primeira partida do segundo turno (20ª rodada) daquela edição.

Embora seja o único invicto do Brasileirão 2020, o Verdão já possui sete empates e ocupa a terceira colocação na tabela, com 22 pontos – cinco a menos do que o líder Atlético Mineiro.