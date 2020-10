Palmeiras finaliza preparação para duelo contra o Fortaleza

Com um treino na manhã deste sábado, o Palmeiras finalizou a preparação para o duelo contra o Fortaleza, que ocorre no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), no Castelão. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Quem comandou as atividades foi o técnico interino Andrey Lopes, que realizou trabalhos focados na parte tática, orientando posicionamento, marcações, transições e jogadas ensaiadas.

Para o compromisso de domingo, o Verdão terá uma escalação diferente dos últimos jogos. Afinal, Andrey Lopes não pode contar com Felipe Melo, suspenso, além de Lucas Esteves, Marcos Rocha e Luan, que tratam lesões musculares.

Com treino tático na Academia de Futebol, encerramos a preparação para enfrentar o Fortaleza

Por outro lado, Gustavo Gómez e Matías Viña voltaram dos compromissos com suas seleções e estão à disposição para enfrentar o Fortaleza.

A provável escalação do Alviverde é: Weverton; Mayke, Renan, Gustavo Gomez e Matias Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino e Zé Rafael; Willan (Raphael Veiga), Gabriel Veron e Luiz Adriano.

No momento, Palmeiras e Fortaleza têm campanhas parecidas no Brasileirão. O time paulista soma 22 pontos na competição, um a mais que a equipe de Rogério Ceni.