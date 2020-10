Palmeiras perde chance de alcançar maior invencibilidade do século

A derrota por 2 a 1 diante do Botafogo, nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, não só impediu que o Palmeiras assumisse a vice-liderança do Brasileirão, como também interrompeu a segunda maior sequência de invencibilidade do time no século XXI, que era de 20 jogos sem perder.

O recorde de invencibilidade do Palmeiras foi estabelecido entre o fim de 2011 e o início de 2012, quando a equipe então comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari venceu 22 partidas consecutivas.

​Apesar do revés na 14ª rodada do Brasileirão, a vitória sobre o Ceará no último sábado, no Allianz Parque, consagrou o Verdão como a única equipe a completar 13 jogos sem derrotas desde 2006, ano que marcou o início da era dos pontos corridos com 20 clubes.

Em busca de reencontrar o caminho das vitórias, o Alviverde volta a campo já neste sábado, no Allianz Parque, para enfrentar o São Paulo, que, na noite desta quarta-feira (07), venceu o Atlético-GO por 3 a 0.

Com 22 pontos somados, os comandados por Luxemburgo ocupam a quinta colocação na tabela. O Tricolor, por sua vez, é o terceiro, com um tento a mais.