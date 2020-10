Palmeiras perde por 3 a 1 para o Coritiba em pleno Allianz Parque e chega à 3ª derrota seguida

O Palmeiras voltou a decepcionar e perdeu por 3 a 1 para o Coritiba, que iniciou a rodada na zona do rebaixamento e com pior ataque da Série A, nesta quarta-feira, pela abertura da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Foi a 3ª derrota seguida do time palestrino no Brasileirão, e o 2º revés consecutivo no Allianz Parque, que já havia visto o São Paulo sair vencedor no último sábado. Com isso, Vanderlei Luxemburgo fica de vez na corda bamba.

Já o Coxa reage, chega aos 16 pontos e sai momentaneamente da zona da degola, chegando à 15ª colocação.

Em campo, o time paranaense foi muito superior durante o 1º tempo. Jogando livre, leve e solto, dominou o Palmeiras e esbanjou classe para abrir o placar.

Aos 8, os curutibanos saíram tocando a bola de pé em pé desde o campo de defesa até a jogada chegar em Giovanni Augusto. No bico da área, o meia cruzou na medida para Robson empurrar para as redes.

O gol sofrido deixou o time palestrino ainda mais perdido em campo. Sem conseguir sequer trocar passes, o Palmeiras não ameaçava o Coritiba.

E a situação dos mandantes ficou ainda pior aos 24, quando Robson recebeu na meia-luta, girou e emendou um chutaço na gaveta de Weverton para ampliar.

Vanderlei Luxemburgo, então, já mexeu na equipe, sacando Esteves, que se lesionou, e Zé Rafael, para colocar WIllian e Ramires.

O time comandado por Luxa ainda esboçou uma reação aos 38, quando Patrick de Paula deu lindo passe para Gabriel Veron invadir a área e descontar.

No 2º tempo, o treinador palmeirense fez ainda mais mudanças, colocando Danilo e Rony nos lugares de Patrick de Paula e Marcos Rocha.

Com um time todo bagunçado, com Gabriel Menino jogando na lateral-direita e Gustavo Scarpa na esquerda, o Palmeiras pouco ameaçou, e o Coritiba controlou tudo facilmente.

O golpe fatal veio aos 20 minutos: após cruzamento da esquerda, Giovanni Augusto apareceu no meio dos zagueiros e empurrou de chapa para as redes.

O dono da casa ainda tentou reagir novamente depois que Gabriel Veron marcou, mas o lance foi corretamente anulado por impedimento na jogada.

Desta forma, o Coxa controlou bem o resultado e impôs ao Palmeiras sua 3ª derrota seguida no Brasileirão.

Jogadores do Coritiba comemoram gol sobre o Palmeiras, pelo Brasileirão Getty Images

Palmeiras 1 x 3 Coritiba

GOLS: Palmeiras: Gabriel Veron Coritiba: Robson (2) e Giovanni Augusto

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Rony), Felipe Melo, Renan e Esteves (Willian); Patrick de Paula (Danilo), Gabriel Menino e Zé Rafael (Ramires); Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e Luiz Adriano (Raphael Veiga) Técnico: Vanderlei Luxemburgo

CORITIBA: Wilson; Natanael, Henrique Vermudt (Ramón Martínez), Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Galdezani (Matheus Bueno) e Giovanni Augusto; Yan Sasse (Gabriel), Rodrigo Muniz (Neílton) e Robson (Matheus Oliveira) Técnico: Jorginho

9º e 10º gols de Robson em 30 jogos pelo Coritiba na temporada

3º gol de Gabriel Veron em 17 jogos pelo Palmeiras na temporada

O Coritiba finalizou mais no 1º tempo: 7 contra 5

1º gol de Giovanni Augusto em 15 jogos pelo Coritiba na temporada

3ª derrota seguida do Palmeiras no Campeonato Brasileiro

2ª derrota seguida do Palmeiras no Allianz Parque

Classificação

– Palmeiras: 7º lugar, com 22 pontos

– Coritiba: 15º lugar, com 16 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no final de semana, pelo Brasileirão.

Sábado, 17/10, 19h*, Coritiba x Santos

Domingo, 18/10, 20h30*, Fortaleza x Palmeiras

*horário de Brasília