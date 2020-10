Palmeiras renova contrato de Renan Victor, da base, até 2025

O Palmeiras acertou a renovação de contrato de mais uma jovem promessa de sua categoria de base. Campeão Mundial Sub-17 com o Brasil e também com o Palmeiras, Renan Victor teve o seu vínculo com o Verdão estendido até 2025.

Canhoto, a cria alviverde pode jogar tanto de zagueiro como lateral esquerdo. No clube desde os 13 anos, Renan celebrou o acerto com o Palmeiras em suas redes sociais:

– Só tenho que agradecer a Deus por tudo que tem feito em minha vida. Quero agradecer também a minha família por estar sempre ao meu lado e ao Palmeiras pela confiança no meu trabalho. Espero dar muito orgulho para esse clube e para toda torcida – afirmou o capitão do Sub-20 alviverde.

Renan vem sendo relacionado por Luxemburgo para os últimos jogos do Palmeiras e deve receber uma oportunidade no time profissional em breve, especialmente devido aos desfalques nos setores em que atua (casos de Gustavo Gómez e Matías Viña).

A renovação de Renan foi a oitava de uma ‘Cria da Academia’ em 2020. Antes dele, Wesley, Patrick de Paula, Lucas Esteves, Gabriel Menino, Gabriel Silva, Gabriel Veron e Henri tiveram seus contratos renovados com o clube.