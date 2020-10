Palmeiras retoma conversas com Trabzonspor e encaminha venda de Vitor Hugo ao futebol turco

Reviravolta no mercado da bola do Palmeiras: o Trabzonspor-TUR, que havia desistido de contratar o zagueiro Vitor Hugo, voltou à carga para levar o atleta.

Segundo apurou a ESPN, as equipes retomaram as conversas, e a saída do atleta para o futebol turco está muito bem encaminhada.

Vitor Hugo não será nem relacionado para o jogo contra o Ceará, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, já que viajará à Turquia para finalizar a negociação.

A venda havia sido selada anteriormente por 4 milhões de euros (R$ 26,5 milhões).

Vitor Hugo durante jogo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino Getty Images

Além disso, o Verdão ainda terá direito a 20% do lucro de uma futura transferência feita pelo Trabzonsport envolvendo o atleta brasileiro.

Vale lembrar que o Alviverde ainda tem que quitar cerca de R$ 22 milhões devidos à Fiorentina pela contratação do zagueiro.

Vitor Hugo está em sua 2ª passagem no Palestra Itália, mas atualmente é reserva da equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo.

Ele retornou ao Verdão em 2019, e, desde então, soma 29 partidas com a camisa alviverde.

O jogador fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Paulista sobre o rival Corinthians na atual temporada. Anteriormente, ganhou ainda a Copa do Brasil 2015 e o Campeonato Brasileiro 2016 com grande destaque.