Palmeiras se despede de quarteto selecionável; veja quem ganha chance

As Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar em 2022 vão começar e, para o desespero do palmeirense, toda vez de data Fifa o clube perde alguns dos principais jogadores nas rodadas do Brasileirão.

Dessa vez não será diferente e Vanderlei Luxemburgo se despede do quarteto selecionável neste sábado (3), diante do Ceará, no Allianz Parque.

A lista de desfalques começa no gol. Atleta com mais minutos em campo em 2020, o goleiro Weverton vai servir a Seleção Brasileira mais uma vez e vai abrir espaço para Jailson no gol alviverde.

De contrato renovado, um dos heróis do eneacampeonato brasileiro, o arqueiro fez apenas um jogo nesta temporada, contra o Fluminense. Agora, se prepara para defender a meta alviverde diante de Botafogo, São Paulo e Coritiba. Caso Jailson não possa atuar em algum desses jogos, a cria da Academia de Goleiros, Vinícius Silvestre, é a opção.

Outro desfalque é Gustavo Gómez. Segundo atleta com mais minutos em campo na temporada, o xerife paraguaio é o melhor jogador do ano no Palmeiras e com certeza não tem peça de reposição à altura dentro do elenco.

Para o lugar dele, Luxa deve jogar com Luan ao lado de Felipe Melo. Vitor Hugo e Emerson Santos são as outras opções disponíveis no banco de reservas.

Na lateral esquerda, Matías Viña vai desfalcar o Verdão mais uma vez. Titular absoluto do Uruguai, o camisa 17 deve ver Lucas Esteves ter a primeira chance no ano. A cria da base alviverde se recupera de lesão e deve estar à disposição para o duelo contra o Botafogo, dia 7. Esteves tem um jogo como profissional, diante da Ponte Preta, no Paulistão do ano passado no Allianz Parque.

Caso Esteves não possa atuar, as opções de Luxemburgo são: Gustavo Scarpa improvisado ou o jovem Renan Victor, do sub-20.

Por último, Gabriel Menino abre espaço no meio alviverde após uma longa sequência como titular inquestionável do Verdão. A cria da Academia encheu os olhos de Tite e vai representar a Seleção principal pela primeira vez.

Para o seu lugar, Luxemburgo tem algumas opções dentro do elenco como: Bruno Henrique, Ramires e até Zé Rafael, que pode jogar improvisado como um segundo volante.

O Palmeiras encara o Ceará neste sábado (3), a partir das 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque e depois viaja para enfrentar o Botafogo no Nilton Santos. Após encarar o time carioca, o Verdão volta para mais dois jogos em casa, diante de São Paulo e Coritiba, respectivamente.

Luxemburgo já terá todos os selecionáveis de volta contra o Fortaleza, dia 18 de outubro, no Ceará.