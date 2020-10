Palmeiras se reapresenta com Luiz Adriano e Esteves prontos para jogar

Após perder a primeira partida neste Brasileirão e, junto com ela, a invencibilidade de 20 jogos, o Palmeiras se reapresentou nesta tarde de quinta-feira (8) na Academia de Futebol. As duas grandes novidades do treino foram as presenças de Luiz Adriano e Lucas Esteves no trabalho técnico e tático com os reservas.

A dupla, que não viajou para o duelo diante do Botafogo, deve ser relacionada e pode até aparecer no time titular do Palmeiras no próximo sábado (10), quando o Verdão recebe o São Paulo, no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Luiz Adriano e Esteves participaram de um coletivo contra o Sub-17 do Verdão, enquanto os demais titulares que atuaram no Engenhão fizeram um trabalho regenerativo, na parte interna do CT, e só farão apenas uma atividade antes do clube fechar a preparação para o Choque-Rei.

O Palmeiras treina nesta sexta-feira (9), às 16h (de Brasília), na Academia de Futebol, e Vanderlei Luxemburgo deve escalar a equipe que vai tentar a segunda vitória do clube na sua casa neste Brasileirão.

Com a derrota para o Botafogo, o Alviverde Imponente caiu para a quinta colocação da competição nacional e manteve a diferença em 5 pontos para o líder Atlético-MG, que também perdeu na rodada.