Palmeiras Sub-20 faz 2 a 0 no Vitória e briga pela liderança do Brasileirão

A equipe Sub-20 do Palmeiras entrou em campo neste domingo (04), no Allianz Parque, e derrotou o Vitória por 2 a 0. Com o resultado, o Verdão chegou aos nove pontos e empatou no topo da tabela com o Sport, que tem um jogo a menos.

O primeiro gol do confronto saiu logo no início do segundo tempo, após a pressão alviverde na saída adversária, que resultou na recuperação da posse de bola. Aníbal recebeu o passe e, em dois chutes, abriu o placar.

O tento que garantiu os três pontos saiu aos 12′ da segunda etapa e foi marcado por Pedro Acácio, que recebeu um grande cruzamento de Victor Hugo e precisou apenas empurrar para o fundo das redes.

As Crias da Academia jogarão novamente no próximo sábado (10), às 14h (horário de Brasília), contra o Internacional, buscando se manter nas primeiras posições.