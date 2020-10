Palmeiras tem campanha de quase rebaixado em casa no Brasileirão

O Palmeiras tem dificuldade quando atua em casa no Campeonato Brasileiro de 2020. São sete partidas como mandante e somente duas vitórias, contra Santos e Ceará. O clássico, vale lembrar, foi vencido no estádio do Morumbi.

A derrota no Choque-Rei fez o aproveitamento da equipe de Vanderlei Luxemburgo cair para 47,6% em compromissos em casa. São sete jogos, com dois triunfos, quatro empates e um revés.

Considerando a classificação somente como mandante, o Verdão tem apenas a décima quinta campanha, somente duas posições acima da “zona de rebaixamento”. Os clubes com desempenho pior são: Atlético-GO, Botafogo, Red Bull Bragantino, Coritiba e Goiás.

O que ajuda a manter o Palmeiras na primeira parte da tabela no geral é o aproveitamento como visitante. São 57,1% de pontos ganhos longe do Allianz e segundo melhor no quesito. O Atlético-MG é o melhor dentro de casa e o Flamengo lidera o posto longe do Maracanã.

O Alviverde tenta melhorar o desempenho nesta quarta-feira (14) contra o Coritiba, às 18h (horário de Brasília), no Allianz Parque.