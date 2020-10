Palmeiras tenta evitar sequência negativa desde Cuca, em 2016

O Palmeiras procura por um técnico e enquanto isso Andrey Lopes comandará a equipe interinamente neste domingo (18), às 20h30 contra o Fortaleza, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.

Com três derrotas consecutivas para Botafogo, São Paulo e Coritiba, o Verdão tenta evitar uma série negativa que não acontece desde 2016, quando perdeu quatro vezes por Libertadores e Campeonato Paulista, logo na chegada de Cuca.

Substituto de Marcelo Oliveira, o técnico que seria campeão brasileiro no fim do ano teve dificuldade no início de trabalho e tropeçou contra Nacional, no Uruguai, Osasco Audax, Red Bull e Água Santa, com direito a goleada por 4 a 1, em Presidente Prudente.

Depois da sequência quando o presidente era Paulo Nobre, a equipe chegou até semifinal do estadual, quando perdeu para o Santos, e levantou o Brasileiro após 22 anos.

​Agora, Andrey comanda o time e a diretoria trabalha para contratar um novo comandante. Em campo, o Palmeiras tenta se reerguer em Fortaleza para evitar a quarta derrota seguida.