Palmeiras tenta terceira vitória seguida após mais de dois meses

O Palmeiras enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira (7), às 21h30, no Nilton Santos, para tentar vencer a terceira partida seguida, algo que aconteceu somente duas vezes na atual temporada.

Após duas vitórias diante de Bolívar e Ceará, o Verdão precisa demonstrar uma certa regularidade, tanto para não deixar o líder Atlético-MG se distanciar ainda mais na ponta da tabela – são cinco pontos de diferença – como também para aumentar a confiança da equipe.

A penúltima vez que o time teve tal oportunidade foi no fim de agosto. Após derrotar Athletico-PR e Santos, o Verdão foi até a Bahia e deixou os três pontos escaparem nos últimos instantes da partida diante do Tricolor de Aço, ficando apenas com um empate.

Em seguida, após nova igualdade diante do Internacional no Allianz Parque, o clube engatou duas boas vitórias novamente, diante de Red Bull Bragantino e Corinthians, porém não manteve a sequência e acabou empatando com o Sport, no Allianz Parque.

As únicas duas vezes em que o time de Luxemburgo embalou três vitórias seguidas nesta temporada foram no Paulistão. A primeira, diante de Ponte Preta, Mirassol e Guarani. Depois, logo na volta do futebol após quatro meses de paralisação, nova trinca de triunfos: Água Santa, Santo André e Ponte Preta.

Vale lembrar que após o duelo no Rio de Janeiro, são duas partidas seguidas no Allianz Parque, contra São Paulo e Coritiba, respectivamente.

Com uma clara evolução ofensiva nas duas últimas apresentações, o Maior Campeão do Brasil precisa driblar as adversidades e os desfalques por conta das Eliminatórias da Copa, casos de Weverton, Gabriel Menino, Matías Viña e Gustavo Gómez.