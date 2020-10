Palmeiras vê ‘negociação cara demais’ por Giuliano, e ainda teme novo ‘caso Rony’ se fechar contratação

Livre no mercado após rescindir com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, por conta de atrasos salariais, o meia Giuliano é tido como “nome dos sonhos” de boa parte das equipes brasileiras, dentre elas, o Palmeiras, clube que já tem interesse antigo no atleta e monitora sua situação desde o final de setembro.

A reportagem da ESPN apurou, no entanto, que a negociação não deve ser das mais simples e que o clube paulista está muito longe de um acordo pelo ex-jogador da seleção brasileira.

Nos bastidores, o Palmeiras trata a negociação com cautela e com um tom bastante pessimista neste momento.

O Alviverde vê a contratação de Giuliano como “muito cara” e fora dos padrões financeiros do time paulista para a temporada 2020, que viu as contas dos clubes brasileiros serem afetadas de maneira gravíssima pela pandemia de COVID-19.

Nos últimos meses, o Verdão tem aplicado política de austeridade e sem grandes contratações, trazendo apenas reforços pontuais.

Mesmo livre no mercado, o patamar salarial de Giuliano é visto como “muito alto” pela alta cúpula palestrina.

Giuliano durante jogo entre Al-Nassr e Al-Sadd, pela AFC Champions Getty Images

Além disso, o Verdão ainda vê a situação jurídica do atleta de forma nebulosa.

O Alviverde confirma que não estudou até o momento como pode contar com o jogador sem que tenha problemas futuros com a Fifa.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Giuliano rescindiu com o Al-Nassr por conta de atrasos salariais de cinco meses. O contrato do atleta com o time saudita tinha duração até junho de 2021, o que permitiria também ao meia assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir do início do próximo ano.

Vale lembrar que o Palmeiras já levou um “susto” enorme neste ano, quando, em 13 de julho, a Fifa anunciou uma punição de quatro meses ao atacante Rony, reforço mais caro da temporada, por um antigo litígio entre o atleta e o Albirex Niigata, sua ex-equipe no Japão.

No entanto, o departamento jurídico palestrino entrou em ação e acabou conseguindo um efeito suspensivo para o atleta, que está liberado para jogar até que seu caso seja julgado pela CAS (Corte Arbitral do Esporte), na Suíça. O procedimento ainda não tem data marcada.