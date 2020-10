Palmeiras vence Flamengo e se classifica no Brasileirão Feminino

Foi sofrido, mas a equipe Feminina do Verdão garantiu, na tarde deste domingo (11), a sua vaga para a fase final do Brasileirão Feminino. Após vencer o Flamengo por 1 a 0, em Itu, o Palmeiras acumulou a oitava vitória na competição e, com 27 pontos, não pode mais ser alcançado pelos times que estão na parte de baixo da tabela.

O primeiro tempo não foi de muita inspiração para o lado verde. Com muita dificuldade de criar ações ofensivas, o time de Ricardo Belli viu o Flamengo assustar e ser melhor na primeira etapa.

Já no segundo tempo, o treinador alviverde colocou Ary no jogo e, com menos de 10 segundos em campo, a camisa 8 deixou Bianca na cara do gol, a atacante palmeirense cortou a zagueira do Flamengo e afundou as redes de Kaká para abrir o placar.

O Palmeiras seguiu melhor e desperdiçou diversas chances de ampliar o resultado. A vantagem mínima quase foi para o espaço quando Agustina fez pênalti bobo em uma saída de bola errada. Para sorte do Palmeiras, o Flamengo desperdiçou a cobrança.

Minutos depois, foi a vez do Verdão ter um pênalti assinalado. Carla Nunes sofreu, bateu e também desperdiçou, com bela defesa da goleira Kaká.

Depois, as palestrinas souberam administrar a vantagem e seguraram o resultado que colocou a equipe na sexta colocação e na fase final do Brasileirão Feminino 2020.

O próximo e último compromisso do Alviverde Imponente na primeira fase da competição nacional acontece nesta próxima quarta-feira (14), quando o clube visita o Iranduba, na Arena da Amazônia. Janaína e Carla Nunes tomaram o terceiro cartão amarelo e não jogam.