Palmeiras vende Vitor Hugo para o Trabszonspor, da Turquia

O Trabszonspor será o destino do zagueiro Vitor Hugo. O clube turco pagará cerca de R$ 20 milhões pelo defensor e faltam pequenos acertos para que o negócio seja finalizado.

Sem dinheiro para pagar a primeira pedida do Palmeiras, a diretoria do time turco paralisou as negociações, mas o Verdão aguardava um novo contato, ocorrido no final desta semana, uma vez que a janela de transferências na Europa fecha segunda-feira (5).

Depois de uma primeira passagem consistente pelo clube, Vitor Hugo foi repatriado em julho do ano passado. Na ocasião, o zagueiro foi comprado por cinco milhões de euros (R$ 21 milhões à época).

Em números gerais, o defensor soma 160 jogos com a camiseta do Palmeiras e 13 gols marcados. Sem obter o mesmo sucesso das temporadas em que se sagrou campeão do Brasileirão e Copa do Brasil, Vitor é visto como a quarta opção entre os zagueiros do elenco, atrás de Gustavo Gómez, Felipe Melo e Luan.

Ele se despediu na goleada sobre o Bolívar por 5 a 0, pela Libertadores no Allianz Parque, quando entrou no segundo tempo.