Palmeiras x Ceará: onde assistir, arbitragem e escalação

Em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Ceará se enfrentam no Allianz Parque, em São Paulo, neste sábado (03), às 19h (de Brasília).

O Verdão entra na rodada na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos, e vem de um empate contra o Flamengo, em São Paulo. Já o Ceará inicia a rodada no décimo segundo lugar, com 14 pontos conquistados. Na última rodada, o Vozão empatou com o Goiás por 2 a 2, em Fortaleza.

O Palmeiras, inclusive, é o único clube invicto no Campeonato Brasileiro.

DESFALQUES



Para a partida contra os cearenses, o técnico Luxemburgo não poderá contar com Zé Rafael, Lucas Lima e Gabriel Menino, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Luiz Adriano e Lucas Esteves estão em transição física e podem ser novidades. Gabriel Veron segue em tratamento de uma entorse no tornozelo.

FERNANDO PRASS



Fernando Prass retorna ao Allianz Parque neste sábado (3) pela primeira vez como adversário do Palmeiras. O goleiro fez 274 jogos com a camisa do Verdão e ganhou quatro títulos com o clube: Série B 2013, Copa do Brasil 2015, Brasileirão 2016 e 2018.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Ceará



Data: 3 de Outubro de 2020

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

Assistentes: Michael Correa e Luiz Claudio Regazone (ambos do RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão:

Premiere (pay-per-view)

TNT (TV por assinatura para todo o Brasil).

O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Premiere Play e pelo EI PLUS.

Para ter acesso ao serviço de streaming dos canais é necessário ter a assinatura da emissora ou um plano de TV com os canais inclusos.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Felipe Melo e Matías Viña; Patrick de Paula, Bruno Henrique e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Willian. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Suspensos: Gabriel Menino, Zé Rafael e Lucas Lima (Todos pelo terceiro amarelo)

Pendurados: Felipe Melo e Ramires

Machucados: Luiz Adriano e Lucas Esteves (em transição física); Gabriel Veron e Luan Silva (lesionados)

Ceará: Fernando Prass; Eduardo, Tiago, Brock, Alyson; Charles, Fabinho; Lima, Leandro Carvalho, Felipe Silva e Cléber. Técnico: Guto Ferreira.

Pendurados: Fernando Sobral, Tiago Pagnussat, Charles, Samuel Xavier, Leandro Carvalho e Fabinho

Machucados: Klaus, Samuel Xavier, Bruno Pacheco e Saulo

Poupados: Fernando Sobral, Luiz Otávio e Vina