Palmeiras x Coritiba: onde assistir, arbitragem e escalação

Em jogo válido pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Coritiba se enfrentam no Allianz Parque, em São Paulo, nesta quarta-feira (14), às 18h (de Brasília).

O Verdão está na sétima colocação do Campeonato Brasileiro com 22 pontos e vem de uma derrota para o São Paulo, no Allianz Parque. Já o Coritiba está na zona de rebaixamento (18º) com 13 pontos conquistados. Na última rodada, o Coxa empatou com o Fortaleza por 0 x 0, no Couto Pereira.

LUAN

​

O zagueiro Luan, que sentiu dores na coxa no segundo tempo da partida contra o São Paulo, passou por exames e teve detectada uma lesão no músculo adutor esquerdo.

O jogador iniciou tratamento no Núcleo de Saúde e Performance na Academia de Futebol e será reavaliado diariamente pelo departamento médico.

DOIS JOGADORES COM COVID-19



O Coritiba divulgou na última segunda-feira (12) que dois jogadores do elenco testaram positivo para Covid-19 na tarde desta segunda-feira. Os nomes dos atletas não foram divulgados. De acordo com o clube, ambos estão assintomáticos e já estão em isolamento domiciliar.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x São Paulo

Data: 14 de Outubro de 2020

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes-GO

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva-GO e Bruno Raphael Pires-GO

VAR: Caio Max Augusto Vieira-RN, Rodrigo Batista Raposo-DF e Ciro Chaban Junqueira-DF

Transmissão: Premiere (pay-per-view) e pelo TNT (TV por assinatura para todo o Brasil). O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Premiere Play e pelo EI PLUS.

Para ter acesso ao serviço de streaming dos canais é necessário ter a assinatura da emissora ou um plano de TV com os canais inclusos.

PALMEIRAS: Jailson, Marcos Rocha, Renan Victor (Emerson Santos), Felipe Melo e Lucas Esteves; Patrick de Paula, Zé Rafael, Raphael Veiga e Lucas Lima; Wesley e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Desfalques: Weverton e Gabriel Menino (Seleção Brasileira), Matías Viña (seleção do Uruguai), Gustavo Gómez (seleção do Paraguai), Luan (machucado) e Luan Silva (machucado)

Suspensos: –

Pendurados: Wesley, Danilo, Felipe Melo e Ramires

CORITIBA: Wilson; Natanael, Sabino, Henrique e William Matheus; Hugo Moura, Gabriel, Ramón Martínez (Matheus Bueno) e Giovanni Augusto; Robson e Ricardo Oliveira. Técnico: Jorginho

Desfalques: Nathan Silva (suspenso); Matheus Sales (contrato com o Palmeiras)

Suspensos: Nathan Silva (3º Amarelo)

Pendurados: Robson, Hugo Moura e Wellissol