Palmeiras x Coritiba terá arbitragem de Jefferson Ferreira de Moraes

Jefferson Ferreira de Moraes foi o escolhido pela CBF para comandar a arbitragem no confronto entre Palmeiras e Ceará, válido pela décima sexta rodada do Brasileirão. Ao seu lado estarão os assistentes Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires. Além destes, Caio Max Augusto Vieira será o responsável pelo VAR.

O juiz de 33 anos apitará a sua primeira partida do Palmeiras no Allianz Parque, sendo o 71º árbitro a trabalhar numa partida do Verdão no estádio. Desde 2018, Jefferson esteve no comando da arbitragem em apenas dois confrontos na primeira divisão nacional, sendo o mais recente na atual temporada.

Os assistentes designados pela CBF para o confronto, por outro lado, são extremamente experientes. Bruno esteve em sete embates na Série A em 2020, incluindo o empate entre Palmeiras e Internacional, e Fabrício esteve em quatro. Ambos também são assistentes FIFA, desde 2016 e 2012, respectivamente.

