Palmeiras x São Paulo: onde assistir, arbitragem e escalação

Em jogo válido pela décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Allianz Parque, neste sábado (10), às 19h (de Brasília).

O Verdão entra na rodada na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos, e vem de uma derrota contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. Já o São Paulo inicia a rodada na quarta posição, com 23 pontos conquistados. Na última rodada, o Tricolor venceu o Atlético-GO por 3 a 0, em São Paulo.

LUIZ ADRIANO E LUCAS ESTEVES DE VOLTA



Uma das novidades do Palmeiras durante os treinamentos de preparação para o clássico são as voltas de Luiz Adriano e Lucas Esteves. Os atletas treinaram normalmente após transições físicas devido a lesões nos músculos da coxa.

WESLEY VIRA DÚVIDA

O camisa 21 não participou do último treino do Palmeiras antes do Choque-Rei e pode ser desfalque do lado verde do clássico. Sua ausência na atividade desta sexta-feira ocorreu porque ele ficou na parte interna do Centro de Excelência, cumprindo cronograma de recuperação muscular.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x São Paulo



Data: 10 de Outubro de 2020

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden-RS

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi-RS e Jose Eduardo Calza-RS

VAR: Jose Claudio Rocha Filho-SP, Edina Alves Batista-SP e Fabricio Porfirio de Moura-SP

Transmissão:

Premiere (pay-per-view). O assinante poderá assistir ao jogo online pelo Premiere Play.

Para ter acesso ao serviço de streaming dos canais é necessário ter a assinatura da emissora ou um plano de TV com os canais inclusos.

PALMEIRAS: Jailson, Marcos Rocha, Felipe Melo, Luan e Lucas Esteves (Scarpa); Patrick de Paula, Ramires (Bruno Henrique) e Raphael Veiga (Zé Rafael); Rony (Wesley), Willian e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Pendurados: Wesley, Danilo, Felipe Melo e Ramires

Desfalques: Weverton e Gabriel Menino (Seleção Brasileira), Matías Viña (seleção do Uruguai), Gustavo Gómez (seleção do Paraguai) e Luan Silva (machucado)

São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Igor Gomes e Daniel Alves; Brenner e Luciano. Técnico: Fernando Diniz

Pendurados: Tchê Tchê, Fernando Diniz e Brenner

Volta de suspensão: Luciano (terceiro amarelo)

Desfalques: Juanfran, Hernanes, Liziero, Walce e Rojas (machucados); Arboleda (convocado pela seleção equatoriana) e Gabriel Sara (suspenso)