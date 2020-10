Palmieri admite que não vive que imaginou no futebol inglês

O lateral esquerdo Emerson Palmieri admitiu que sua trajetória no Chelsea não está indo como planejado. Servindo a seleção italiana pela Liga das Nações, o atleta não consegue ser titular no futebol inglês e já foi alvo de diversas sondagens no mercado de transferência. O jogador é a terceira opção de Frank Lampard no elenco.

– Quando eu cheguei aqui (na seleção), eu mudei minha cabeça. Eu me senti importante e parte do grupo. No Chelsea, as coisas não saíram como eu esperava em parte da temporada. Eu só tenho que trabalhar.

Com contrato até 2022, Palmieri não deve ter vida longa nos Blues, principalmente após a contratação de Ben Chilwell para o setor esquerdo. Uma ida para a Inter de Milão, onde trabalha o técnico Antonio Conte, não está descartada ainda nesta temporada, na janela de transferências de janeiro.