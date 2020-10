Pandemia faz novo 007 ser adiado novamente; mudança afeta Velozes e Furiosos 9 · .

O filme 007 – Sem Tempo para Morrer foi adiado mais uma vez por conta da pandemia de Covid-19. Programado para estrear em novembro de 2020, agora chegará aos cinemas em 2 de abril nos Estados Unidos. A mudança também afetou o lançamento de Velozes e Furiosos 9, que para não competir com a próxima aventura de James Bond, mudou sua data para 28 de maio.

A incerteza de que os cinemas poderiam receber público até o final de 2020 motivou a MGM/Universal a adiar um de seus grandes lançamentos para o ano que vem. O anúncio também surpreende por ser um dia após a divulgação da música-tema do longa, No Time to Die, da cantora Billie Ellish, que estava dentro do cronograma de publicidade da produção.

O estúdio detalhou a decisão em comunicado enviado à imprensa: “Os produtores da MGM, Universal e franquia 007, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, anunciaram hoje que o lançamento de Sem Tempo para Morrer, o 25º filme da série de James Bond, será adiado até 2 de abril para ser visto por um público mundial. Entendemos que o atraso será decepcionante para nossos fãs, mas agora estamos ansiosos para compartilhar o longa no próximo ano”.

De acordo com o site Deadline, na visão do estúdio, com a pandemia ainda presente em cidades como Los Angeles, Nova York e Londres, consideradas importantes para o lançamento do novo 007, os cinemas não serão liberados tão cedo.

Anteriormente, Sem Tempo Para Morrer deveria chegar aos cinemas em 10 de abril de 2020. A Universal foi o primeiro entre os grandes estúdios a adiar o lançamento de suas grandes franquias por conta do novo cornavírus. Produção também muito aguardada pelos fãs, Velozes e Furiosos 9 tinha estreia marcada inicialmente para 22 de maio deste ano.

Abaixo, assista ao trailer legendado de 007 – Sem Tempo para Morrer:

Veja também o trailer legendado de Velozes e Furiosos 9: