Panthers e Cardinals se enfrentam com promessa de jogo equilibrado; saiba onde ver e a aposta

Após conseguir a primeira vitória na temporada, superando os Chargers por 21 a 16 na semana 3, o Carolina Panthers recebe neste domingo, às 14h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte, o Arizona Cardinals, que vem de derrota em casa para o Detroit Lions. Para emplacar um segundo triunfo consecutivo, a chave para o time da casa passa muito pela pressão a Kyler Murray.

Pressão nele

Contra os Lions, o jovem quarterback dos Cardinals foi interceptado três vezes. O pass rush dos Panthers encaixou contra os Chargers, e utilizar-se desse expediente será fundamental para impor pressão contra Murray. No ano passado, quando Carolina teve Arizona pela frente, a defesa dos Panthers impôs oito sacks a Kyler Murray.

Arizona tem desfalques importantes na secundária. As ausências dos titulares Budda Baker e Chris Banjo podem propiciar ao quarterback Teddy Bridgewater, dos Panthers, um investimento maior no jogo aéreo, lançando, inclusive, para mais de 300 jardas. O torcedor dos Cardinals também está apreensivo quanto ao estado de saúde de DeAndre Hopkins, principal peça ofensiva do time. Com uma lesão no joelho, ele foi incluído como questionável para o duelo deste domingo.

A aposta

Apesar de todos os problemas, o Arizona Cardinals chega a esse duelo como favoritos pela primeira vez fora de casa desde a semana 9 de 2017. O Football Power Index indica um jogo extremamente equilibrado, mas com uma probabilidade de triunfo dos Cardinals em 50% por uma média de 0,1 pontos. Um duelo que deverá ser decidido nos detalhes.

Ficha do Jogo

Carolina Panthers x Arizona Cardinals

Semana 4 da NFL

Data: Domingo (4), 14h

Local: Bank of America Stadium, Charlotte, Carolina do Norte

Onde ver: Game Pass da NFL