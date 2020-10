Paolla Oliveira faz primeira apresentação em novela das sete como protagonista; saiba mais · .

Após algumas mocinhas na faixa das nove da Globo, Paolla Oliveira fará sua estreia como protagonista de novela das sete em Cara e Coragem. Na trama escrita por Claudia Souto, a atriz interpretará uma dublê de cenas de ação e fará par romântico com Marcelo Serrado, que terá a mesma profissão.

Um pouco parecida com a policial Jeiza de A Força do Querer e bem longe da blogueirinha Vivi Guedes de A Dona do Pedaço (2019), Paolla vai encarar o desafio de viver uma profissional que substitui atores principais em cenas perigosas, para que eles não corram o risco de se machucarem de verdade.

A funcionária da Globo também está escalada para apresentar um programa de moda no canal GNT, da TV paga. Mas a pandemia da Covid-19 fez o projeto ser suspenso até segunda ordem. As informações são da coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

A novela será dirigida por Natalia Grimberg e também contará com Fabrício Boliveira, como um segurança, e Pedro Novaes na pele de um filho de um ricaço, no núcleo de protagonistas.

Ícaro Silva e Ricardo Pereira terão os papéis de vilões da história. Apesar de Cara e Coragem ter como foco uma empresa de dublês de filmes de ação –aberta por Serrado, Boliveira e Novaes–, seu tema é comédia romântica, comum para o horário.

Já Silva e Pereira interpretarão um herdeiro de uma siderúrgica e seu fiel comparsa no crime, respectivamente. A trama tem previsão de estrear no segundo semestre de 2021, caso a pandemia da Covid-19 não afete mais o cronograma de gravações da Globo.

A trama será exibida após Quanto Mais Vida Melhor, a sucessora de Salve-se Quem Puder, que foi paralisada por vários meses, mas já retomou os trabalhos.