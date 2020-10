Papo com Castroneves: ‘Maratona de 10 horas de corrida em Road Atlanta’

Olá pessoal, tudo bem?

Neste sábado, a partir das 13h40, no horário oficial do Brasil, estarei participando da 2020 Motul Petit Le Mans, sétima etapa do IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Será uma maratona de 10 horas de duração no Michelin Raceway Road Atlanta, tradicional circuito misto localizado na cidade de Braselton, estado norte-americano da Georgia.

Normalmente, o nosso Acura ARX-5 DPi #7, do Acura Team Penske, é conduzido por mim e pelo meu parceiro Ricky Taylor. Mas, nesse caso, pela duração da corrida, a pilotagem será em trio e quem vem para compor o time é o Alexander Rossi. No carro #6, do Juan Pablo Montoya e Dane Cameron, o reforço será o Simon Pagenaud.

O interessante nessa formação é que todos nós ganhamos a Indy 500. Eu ganhei três, o Montoya duas e o Simon e o Alex, uma cada. Claro que aqui não entraram o Ricky e o Dane, pois ambos nunca correram no oval de Indianapolis com monopostos da IndyCar.

Nesse ano de calendário totalmente atípico, será nossa segunda corrida em Road Atlanta. No dia 6 de setembro, disputamos a etapa Michelin Endurance Challenge Weekend, com seis horas de duração, e vencemos. Foi a segunda de nossas três vitórias consecutivas, que nos colocou diretamente na disputa pelo título.

Foram três corridas incríveis, pois além da de Road Atlanta, vencemos em Road America e Mid-Ohio, ambas com 2h40. Isso significou pularmos de 8º para terceiro lugar na classificação do campeonato, além de derrubar de 20 para cinco pontos a nossa diferença em relação aos líderes. Sem dúvida, trata-se de um momento especialíssimo para nós, mas que, como está tudo muito apertado, qualquer problema ou acidente pode atrapalhar bastante.

Sendo assim, obviamente que vamos lutar por mais uma vitória. Já imaginaram a quarta consecutiva? Seria demais! Só que a dinâmica de uma corrida de 10 horas é totalmente diferente em comparação com as de 2h40. Então, é também uma jornada de paciência, preservação dos pneus, economia de combustível e cuidado redobrado com os retardatários, principalmente nos trechos noturnos.

Eu venci a Petit Le Mans em 2008 com o Ryan Briscoe, no Porsche RS Spyder da equipe Penske. Chegamos em 4º na classificação geral e faturamos na categoria LMP2. Também fizemos a pole nessa categoria. Em 2017, quando eu já estava confirmado no Acura Team Penske, participamos da prova como uma espécie de aquecimento. Voltei a fazer a pole, mas sofremos um acidente e acabamos em 3º.

Já com o time oficial, temos um 5º (2018) e um 3º, no amo passado. Aliás, em 2019, foram 465 voltas e paramos 17 vezes. Acho que não deve fugir muito disso. Não há previsão de chuva no sábado, mas em compensação a temperatura não vai passar de 20ºC, com mínima de 7ºC. Ou seja, vai fazer muito frio.

Estou extremamente animado para essa prova e será uma oportunidade enorme de avançarmos mais ainda rumo ao objetivo deste ano, que é ser campeão nesse último ano de parceria Acura e Team Penske.

É isso, pessoal, forte abraço a todos, conto que a torcida de vocês e fiquem ligados no Fox Sports 2, que transmitirá a prova para o Brasil.

Até semana que vem!

* Helio Castroneves é piloto do Acura Team Penske no IMSA WeatherTech SportsCar Championship e do Chevrolet Team Penske na Indy 500.