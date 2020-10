Paquistão bane TikTok por conteúdos imorais e indecentes

A Autoridade de Telecomunicações do Paquistão (PTA, na sigla original) anunciou nesta sexta-feira (9) o banimento do TikTok no país. De acordo com o órgão, a medida surge após “diversas reclamações de diferentes segmentos da sociedade contra conteúdos imorais e indecentes no aplicativo de compartilhamento de vídeos”.

De acordo com o comunicado, as autoridades locais tentaram contato com o TikTok para uma readequação, mas a empresa chinesa e o governo paquistanês não chegaram a um acordo. A partir de hoje, portanto, a plataforma está oficialmente bloqueada no território.

In view of number of complaints from different segments of the society against immoral/indecent content on the video sharing application TikTok, pic.twitter.com/Vmp5umixeL — PTA (@PTAofficialpk) October 9, 2020

Vale lembrar que o aplicativo da ByteDance lida com outros problemas a nível internacional: a Índia já proibiu a plataforma e outros serviços chineses e os Estados Unidos impuseram um banimento similar, porém ainda não colocado em prática.

O lado do TikTok

“Estamos em comunicação regular com a PTA e continuaremos trabalhando com eles. Estamos esperançosos em atingir a conclusão que nos ajuda a continuar servindo à comunidade online vibrante e criativa do país”, afirma o TikTok em nota oficial enviada ao Nikkei Asia.

A plataforma ainda afirma que mantém mecanismos de moderação e denúncias para impedir a veiculação de conteúdos inapropriados. Até o momento da publicação desta matéria, o governo ainda não voltou atrás na decisão.