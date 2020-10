Pará: Escolas só retornam às aulas presenciais em 2021

As escolas da rede estadual do Pará não vão reabrir as portas neste ano. A decisão, anunciada pelo governador Helder Barbalho na tarde desta terça-feira (27), se deve à pandemia do novo coronavírus.

Desse modo as aulas presenciais só voltarão no ano de 2021. A saber, as atividades presenciais permanencem suspensas no estado desde o dia 18 de março.

De acordo com o governo, a medida busca garantir a proteção da saúde e segurança da comunidade escolar no enfrentamento ao novo coronavírus.

“Pensando em saúde e em proteger nossos alunos, a decisão acertada é que não haja o retorno das aulas presenciais, para que as escolas não venham a ser um ambiente de transmissão viral e que isto possa potencializar a circulação do vírus, colocando em risco a vida das pessoas e, eventualmente, colapsando o sistema de saúde.”

Além disso, para que essa decisão fosse tomada, se baseou “no conhecimento científico e nas recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS)”. Segundo o governador, espera-se que o retorno ocorra em um cenário no qual a vacina já exista.

Aulas remotas em 2020

Logo após anunciar que o retorno das aulas presenciais ocorre somente em 2021, o governador afirmou que as atividades remotas continuam até o final de 2020. Cerca de 575 mil estudantes da rede pública estadual de ensino seguem as aulas de casa.

“Continuaremos com as aulas remotas e com as ações para os nossos alunos que estão concluindo o ensino médio e que estarão participando do Enem. Nossa plataforma digital está em funcionamento, a distribuição de chips para acesso a dados, da mesma forma.”

De acordo com o coordenador geral Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação Pública do Pará, Beto Andrade, o cancelamento da volta às aulas em 2020 era uma demanda dos profissionais.

“Essa é uma luta que o sindicato veio travando ao longo de todo este ano, contra o retorno sem as condições de segurança, sem as garantias de imunização, inclusive, de nossa categoria. Essa fala do governador vai ao encontro daquilo que temos defendido.”

Em todo o estado do Pará, desde 1º de setembro um decreto permitiu a volta às aulas nas escolas particulares.

