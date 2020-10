Para garantir temporada, NFL já começa a avaliar possibilidade de bolhas como na NBA e no hóquei

O surto de coronavírus no Tennessee Titans ligou o alerta máximo na NFL para garantir a realização da temporada 2020. Com novos casos de COVID-19 sendo confirmados na franquia de Nashville, a liga se preocupa com a realização do jogo da semana 5 entre Titans e Bills. Por causa do impacto no calendário, os dirigentes já conversam nos bastidores sobre a possibilidade de bolhas, que isolaria os atletas, comissão técnica, staff e funcionários do mundo exterior.

Desta maneira, a rotina dos esportistas seria Hotel, centro de treinamento, estádio, aeroporto pelos próximos três meses, até quatro, se possível, como especula a imprensa norte-americana, para as equipes que chegarem ao Super Bowl 45, marcado para o dia 7 de fevereiro, em Tampa, na Flórida.

Mas para que tal situação seja executada, a NFL precisa da autorização da associação de atletas, a NFLPA. O sindicato já teria aceitado uma proposta de pagamento por jogo disputado. Isso seria um incentivo para que os jogadores aderissem à realização das bolhas.

O certo é que o adiamento da partida entre Titans e Steelers realmente sacudiu os bastidores da liga, que pretende reforçar os protocolos de segurança para evitar que novos jogos sejam adiados e ocorra conflitos de calendário. Além disso, as medidas deverão ser ainda mais duras em relação ao comportamento de técnicos e atletas, seja dentro ou fora de campo.