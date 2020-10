‘Para jogar assim, tem que ter muita personalidade’

Renan Lodi fez neste sexta-feira (9) a “estreia oficial” com a camisa da seleção brasileira. Após quatro amistosos, o lateral-esquerdo do Atlético de Madrid foi titular na goleada por 5 a 0 sobre a Bolívia, na Neo Química Arena, em São Paulo, e mostrou que pode tomar conta da posição que já foi de Marcelo e Filipe Luis.

Revelado pelo Athletico-PR, Lodi atuou em 77 minutos antes de dar lugar a Alex Telles. Participou ativamente do ataque, com um esquema que o liberava para atacar com muita frequência, e foi peça-chave da seleção de Tite na abertura das eliminatórias sul-americanas.

Lodi teve bons números ofensivos. Acertou 87,7% dos passes que arriscou (50 de 57), arriscou uma finalização e ajudou com cinco cruzamentos.

Na defesa, venceu sete duelos, sendo três pelo alto, e desarmou duas vezes. Os números são do Trumedia, ferramenta de dados da ESPN.

Renan Lodi arrisca cruzamento durante goleada do Brasil sobre a Bolívia Lucas Figueiredo / CBF

Ao fim da partida, o novo camisa 6 da seleção comentou a própria estreia e valorizou a atuação.

“Primeiro tenho que agradecer a todo mundo, todos me receberam muito bem. Para jogar como joguei hoje [sexta] tem que ter muita personalidade. Vestir essa camisa é um peso muito grande. Mas tem que ter personalidade para as coisas saírem naturalmente dentro do jogo”, afirmou.

O lateral deve continuar como titular na próxima terça-feira (13), quando o Brasil visita o Peru, em Lima, pela segunda rodada das eliminatórias.