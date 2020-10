Para subir na tabela, Botafogo fechará outubro com jogos importantes no Nilton Santos

Após reagir no Brasileirão e sair da zona da degola, o Botafogo perdeu para o Grêmio por 3 a 1, na Arena, e conheceu a sua primeira derrota fora de casa na competição. Por outro lado, apesar da falta de torcida nos estádios, o Glorioso fechará o mês de outubro com três partidas importantes, no Nilton Santos, para subir na tabela e abrir vantagem nas oitavas da Copa do Brasil.

Na próxima segunda, a equipe dirigida por Bruno Lazaroni receberá o lanterna Goiás, às 20h, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 18 pontos, o time pode se aproveitar da sequência e almejar voos ainda maiores no torneio. Em seguida, o grupo terá mais de uma semana de preparação para a Copa do Brasil, já que o duelo contra o São Paulo foi adiado pela CBF.

Sendo assim, o Botafogo só voltará a campo no dia 27, também no Rio de Janeiro, contra o Cuiabá, que atualmente é o líder da Série B, no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. A partida de volta, por sua vez, está programada para a semana seguinte, dia 3 de novembro, na Arena Pantanal. Quem se classificar garantirá não só uma vaga nas quartas, como levará para casa a premiação de R$ 3,3 milhões.

Para fechar o mês, o Glorioso terá mais um jogo no Nilton Santos, pela última rodada do primeiro turno (19ª) do Brasileirão. O time receberá o Ceará, dia 31, sábado, às 17h. Atualmente, ambas as equipes têm a mesma pontuação na tabela e tende a ser um confronto direto para as ambições do Botafogo no campeonato.

– O Campeonato Brasileiro está bem disputado, quando você ganha dois jogos está lá em cima, quando perde já está na zona que não é legal. Primeiro a gente tenta se distanciar o mais rápido possível da zona da degola. Quanto à Copa do Brasil, a gente pretende chegar longe e buscar o título, pelo menos é minha meta particular. No Brasileiro também a gente procura colocar o Botafogo em uma zona confortável e, se possível, buscar classificação para a Libertadores – disse Marcelo Benevenuto em entrevista coletiva virtual.

– A gente procura primeiro se distanciar da zona de baixo e, como o primeiro turno está acabando, acredito que a gente possa embalar nos próximos jogos e buscar as vitórias para ficar mais tranquilos. Ganhar do Goiás e Ceará é fundamental para subirmos na tabela – completou o camisa 14.