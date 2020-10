Para suprir desfalque de Avelar, Coelho deve buscar zagueiro na base

Um lance no fim do clássico contra o Santos deve trazer dor de cabeça para o Corinthians nos próximos dias. Isso porque Danilo Avelar teve uma entorse no joelho direito e saiu de campo chorando, com muitas dores. A suspeita é de lesão ligamentar, mas exames serão feitos nesta quinta-feira para diagnosticar a gravidade do problema. Enquanto isso, o elenco terá apenas dois zagueiros à disposição para o duelo deste domingo, fora de casa, contra o Ceará.

Somente Gil, titular absoluto e um dos líderes do elenco, e Bruno Méndez, reserva imediato da posição, estão disponíveis para o técnico Dyego Coelho, ou seja, serão eles os que formarão a dupla que iniciará a partida contra o Vozão, pela 15ª rodada do Brasileirão. No entanto, não há, neste momento, um reserva para ser colocado no banco para qualquer emergência ou necessidade.

Carlos Augusto, que poderia ser improvisado na setor, e era considerado uma opção nesses casos após Pedro Henrique deixar o clube, foi negociado e está fora do elenco desde a final do Paulistão, no início de agosto. Neste momento, o grupo não dispõe de outro jogador que possa oferecer essa improvisação.

Os zagueiros de origem, como Léo Santos e Raul Gustavo, estão impossibilitados de atuar. Léo tenta se recuperar de lesão desde o ano passado, e não tem prazo para voltar. Já Raul foi suspenso pelo STJD por dez jogos, por conta de agressão na semifinal do Brasileiro sub-20, no ano passado. Desde que foi inscrito pelo Corinthians no Brasileirão-2020, ele já cumpriu sete jogos e ainda tem mais três de punição (Ceará, Athletico-PR e Flamengo).

Sendo assim, com a possível lesão de Avelar, há um buraco a ser preenchido e a solução para isso deve ser a efetivação de algum jogador da base do clube, ou do sub-20, ou do sub-23. Pelo menos é essa a ideia que Dyego Coelho tem para resolver esse problema da forma mais rápida possível nesta quinta-feira.

– Primeiro torcer para que não seja nada de grave com o Avelar, vamos rezar para isso, porque é um jogador que vem jogando bem e vem fazendo boas partidas. Espero que não seja nada grave, que papai do céu consiga confortá-lo. Sobre os zagueiros, vamos olhar lá para baixo, para a base, vamos buscar, tem o sub-23, tem o sub-20, vamos ver a situação do Raul como está, é pensar o mais rápido possível nisso para encontrar uma solução – disse o técnico em entrevista coletiva virtual após o empate com o Santos.

Gil e Danilo Avelar têm formado a dupla de zaga titular do Corinthians desde a volta da paralisação por conta da pandemia de coronavírus e é uma das poucas boas novidades do time nesse período, já que o Avelar virou zagueiro neste ano e tem mostrado evolução na posição, especialmente o suporte que consegue dar na iniciação das jogadas. Caso seja desfalque, deve fazer muita falta.