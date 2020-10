Paranormal: série de terror árabe ganha trailer na Netflix; veja!

A Netflix, que continua expandido sua produção internacional de filmes e séries, lançou o primeiro trailer de Paranormal, nova série árabe de terror baseada no livro Ma Waraa Al Tabiaa, do escritor Ahmed Khaled Tawfik.

(Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

O trailer apresenta o personagem Refaat, que tem suas crenças baseadas na ciência. Como ele mesmo define, a única lei em que ele acredita que não tem provas científicas é a lei de Murphy — qualquer coisa que possa dar errado, dará, no pior momento possível — já que ele acredita que esta lei é a que rege sua vida.

Refaat começa a se ver envolto a ameaças paranormais que rondam sua vida desde criança. E agora, terá que enfrentar os seus medos e desafiar as suas crenças científicas para descobrir a verdade por trás dos estranhos fenômenos que ele presencia.

Assista ao trailer completo divulgado pela Netflix:

Confira a sinopse oficial de Paranormal

Refaat Ismail é um cético professor de Hematologia cujas convicções científicas são abaladas por inexplicáveis atividades paranormais. Ao lado de sua colega de universidade Maggie, ele mergulha no mundo da paranormalidade e tenta proteger as pessoas que ama dos terríveis perigos que as rondam. A história é baseada nos best-sellers de Ahmed Khaled Tawfik.

A série foi criada por Amr Salama, e tem o elenco formado por Ahmed Amin, Razane Jammal, Ayah Samaha, Samaa Ibrahem, Roshdy El Shamy e Reem Abd El Kader.

A 1ª temporada de Paranormal chega ao streaming da Netflix no dia 5 de novembro.