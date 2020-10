O executivo de futebol do Internacional, Rodrigo Caetano, criticou a arbitragem de Raphael Claus no clássico entre Grêmio e Inter neste sábado, válido pelo Campeonato Brasileiro. A partida teve uma expulsão para cada lado e um pênalti assinalado com auxílio do VAR.

“Considero o (Raphael) Claus o melhor do Brasil, mas hoje parecia que estava fazendo um favor em apitar o GreNal. Sempre à distância”, criticou Rodrigo Caetano.

“Teve lance do Cortez com dois minutos, mas ele (Claus) nem foi ao VAR. Um lance próximo de agressão. Depois, o mesmo Cortez cortou com a mão, mas (o juiz) fez uma força danada para dizer que foi na barriga. Por ele, não teria apitado. Ainda bem que o VAR chamou. O Cortez ali já tinha o amarelo pelo lance no Heitor. Só queria fazer este registro”, continuou o dirigente do Inter.

Rodrigo Caetano também comentou o lance do gol do Grêmio. Para o dirigente, ocorreu uma falta em Thiago Galhardo quando a equipe colorada estava no ataque. Posteriormente, saiu o gol dos gremistas.

“No gol do Grêmio, o Galhardo foi puxado pela camisa, mas nada aconteceu. Já ouvi que seria uma segunda jogada. Já vi jogo do nosso adversário que até gol saiu, mas (arbitragem) voltou atrás. É discussão de arbitragem, mas que não teve no árbitro, que é o melhor, ou um dos três melhores, a mesma vontade e importância que a dupla Gre-Nal deu a este clássico brasileiro e mundial”, reforçou.

Com o empate diante do Grêmio, o Inter chegou aos 22 pontos, na segunda posição do Campeonato Brasileiro.