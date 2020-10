Paris Saint-Germain anuncia chegada de Danilo Pereira por uma temporada

O Paris Saint-Germain anunciou a chegada do meio-campista Danilo Pereira, do Porto, por empréstimo até o final da temporada. O atleta de 29 anos foi um dos principais nomes da campanha do último título do Campeonato Português e o clube francês terá a opção de compra do jogador ao final do vínculo.

Após cinco anos defendendo a camisa dos Dragões, Danilo terá sua primeira chance no futebol francês e em uma equipe do primeiro nível do futebol europeu.

– É um novo desafio para mim. Fazer parte do PSG será um grande desafio, à altura das minhas ambições. Ingressar em um dos maiores clubes da Europa e do mundo é o ponto culminante da minha carreira e espero trazer alegria para Paris e seus torcedores – afirmou o atleta após a assinatura do contrato.

Apesar de ter passado as últimas cinco temporadas no Porto, o Danilo tem experiência fora de seu país. O volante já atuou no futebol italiano, grego e holandês, além de ser constantemente convocado para a seleção portuguesa. O atleta chega para ser mais uma opção para o setor de meio-campo do técnico Thomas Tuchel.