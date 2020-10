Paris Saint-Germain entra na disputa por Houssen Aouar, do Lyon

Um dos nomes mais cobiçados do atual mercado de transferências na Europa trata-se do meio-campista do Olympique de Lyon, Houssen Aouar. De acordo com o periódico francês ‘L’Équipe’, além do Arsenal, o Paris Saint-Germain também deseja contar com o atleta no Parque dos Príncipes e fará uma proposta pelo jogador.

Segundo o presidente do Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, existem pelo menos três grandes do Velho Continente interessados no atleta francês. No entanto, até o momento, nenhuma proposta concreta foi revelada pela direção do clube, após recusar oferta do Arsenal. O presidente pretende lucrar com uma possível venda de um dos seus melhores jogadores.

Além do Paris Saint-Germain, o Arsenal é um dos clubes mais engajados em convencer o atleta a disputar a Premier League. Os Gunners apresentaram uma primeira oferta de cerca de 35 milhões de euros, que foi rejeitada pela entidade francesa. Desse modo, o Lyon já deixou claro que não vai baixar o preço de 58 milhões de euros, caso o técnico Mikel Arteta queira realmente contar com o atleta para a temporada.

Aos 22 anos, Aouar se destacou pela boa qualidade de passe, como no lance do gol da vitória contra a Juventus no primeiro jogo das oitavas de finais da Champions League 2019/20. Além dos Gunners, Juventus, Manchester City e Paris-Saint-Germain monitoram a situação do atleta, que pode deixar o Lyon, já que o clube precisa aliviar as finanças em tempos de pandemia.

Desde que subiu aos profissionais em 2017, Aouar fez 140 partidas e marcou 24 gols e fez 27 assistências pelo clube francês. Em pouco tempo, ele se tornou uma das principais joias do futebol mundial e é cobiçado por grandes clubes. Pela seleção sub-21 da França, ele fez 14 jogos e quatro tentos.