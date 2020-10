Pascoal: ‘Não contrataria Robinho esportivamente nem socialmente’

O jornalista Osvaldo Pascoal, dos canais Fox Sports, disparou contra a volta do atacante Robinho ao Santos. Para o comentarista esportivo, que avaliou a contratação durante participação no programa “Rádio Fox Sports”, nesta terça-feira, o time da Vila Belmiro contar com o “Rei das Pedaladas” não aconteceria se fosse por ele.

– O que ele cometeu… Se pegar o relatório da juíza que relatou o final da condenação dos seis rapazes, é um negócio muito forte. Eu não contrataria o Robinho esportivamente e nem socialmente nesse momento – disse ele, que se explicou com um exemplo:

– Senão, vejamos, o jogador colombiano do Boca Juniors (Sebastian) Villa, que não está jogando mais, teve uma acusação e foi levado à uma delegacia, com a acusação de que agrediu a esposa. O Atlético Mineiro teve a oportunidade agora de contratar e a torcida feminina impediu que isso fosse realizado. O Santos faz promoções toda a hora contra discriminação racial, agressão à mulher, e eu sou a favor. Então eu não posso ter um discurso e fazer outra coisa.

O jornalista comentou que os números em campo do atleta também não justificam a chegada de Robinho ao Santos. Atuando na Turquia, no Istanbul Basaksehir, e anteriormente no Atlético Mineiro, o atacante ex-Seleção não teria justificado uma boa fase para vestir novamente a camisa do Peixe.

Pascoal ainda analisou que, por Robinho ser condenado por violência sexual em um caso julgado na Itália, em 2017, o Santos pode vir a ter problemas policias dentro do clube. Afinal, segundo ele, o presidente, Orlando Rollo, por ser investigador da polícia, poderia receber a informação da Interpol que Robinho pode ser condenado em segunda instância, e teria que entregar o atleta.